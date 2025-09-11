agenzia
Parolin, ‘Flotilla? Bene tutto ciò che aiuta popolo Gaza’
'Le operazioni umanitarie sono utili'
ROMA, 11 SET – “Tutte le operazioni umanitarie se possono servire ad aiutare a risolvere le crisi umanitarie sono utili”. Lo dice il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a proposito della Global Sumud Flotilla a margine di un convegno di Teologia alla casina Pio IV. “Tutto quello che può servire alla popolazione di Gaza, va bene”, aggiunge.
