Parolin, ‘Flotilla? Bene tutto ciò che aiuta popolo Gaza’

ROMA, 11 SET – “Tutte le operazioni umanitarie se possono servire ad aiutare a risolvere le crisi umanitarie sono utili”. Lo dice il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a proposito della Global Sumud Flotilla a margine di un convegno di Teologia alla casina Pio IV. “Tutto quello che può servire alla popolazione di Gaza, va bene”, aggiunge.

