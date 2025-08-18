Parroco Gaza, c’è ordine di evacuare tutto il quartiere

agenzia

"Annunciata distribuzione tende, ieri altra domenica di guerra"

CITTÀ DEL VATICANO, 18 AGO – “La vita qui è molto, molto difficile”. Lo dice il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli. “E’ arrivato un ordine di evacuazione di tutto il quartiere. E hanno detto che cominciano a distribuire tende. Uno può pensare che è una bella notizia, ‘che bello!’, ma questo è in ordine all’evacuazione di tutta la città di Gaza”, ma “dove possono trovare spazio tutti gli abitanti” della Striscia, “due milioni e trecentomila persone….”. Durante la messa di ieri “abbiamo sentito una esplosione molto grande vicina che ha rotto un serbatoio d’acqua, non è successo niente fortunatamente, solo perdite materiali”, “un’altra domenica di guerra”.

