Partigiana Paola Del Din compie oggi 102 anni

agenzia

Prima paracadutista italiana, medaglia d'Oro al Valor militare

TRIESTE, 22 AGO – La partigiana Paola Del Din, nota durante la Resistenza con il nome di battaglia di “Renata”, medaglia d’oro al valor militare, compie oggi 102 anni. È nata il 22 Agosto 1923 a Pieve di Cadore (Belluno) ed è stata la prima donna paracadutista italiana a fare un lancio di guerra. Aveva militato tra le fila della Brigata Osoppo ed è stata una agente del Soe, lo Special operations executive britannico, tanto da essere ricordata dal Re Carlo d’Inghilterra nel suo discorso a Camere riunite il 9 aprile a Montecitorio. Anche la premier Giorgia Meloni le ha più volte confermato la stima, definendola “una donna straordinaria”.

