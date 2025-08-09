Partito a Rimini il corteo di protesta dei bagnini

agenzia

La questione è l'organizzazione durante la pausa pranzo

RIMINI, 09 AGO – Il corteo di protesta dei bagnini di salvataggio della provincia di Rimini è partito dal bagno 37 e arriverà al piazzale Boscovich, al porto alla spiaggia libera. La questione in ballo è la pausa pranzo durante la quale il marinaio di salvataggio (come viene tecnicamente definito sul litorale riminese) deve controllare 300 metri di spiaggia contro i 150 di servizio normale. La camminata è stata organizzata dai sindacati per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della sicurezza in spiaggia. Nonostante la mobilitazione, il servizio minimo essenziale è stato comunque garantito.

