Pasqua, albergatori valdostani, ‘disdette fino al 70%’

agenzia

Dopo maltempo riaperte molte strade ed elettricità ripristinata

AOSTA, 19 APR – In occasione delle festività pasquali “sul fondo valle c’erano alberghi che sarebbero stati pieni per due o tre giorni e che invece hanno visto dal 50% al 70% di annullamenti. Ma la situazione è tutta in divenire, molti hanno avuto diverse disdette, aspettiamo la fine di aprile per vedere come andranno i prossimi ponti”. Così, interpellato dall’ANSA, Luigi Fosson, presidente dell’Adava, l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta, dopo i danni legati al maltempo dei giorni scorsi. Nel frattempo diverse strade regionali sono state riaperte e l’energia elettrica è stata ripristinata quasi ovunque. E’ tornato percorribile anche il tratto di autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto (Torino): la sua chiusura ieri aveva provocato code chilometriche all’ingresso e all’uscita dal territorio regionale. Resta chiuso, per i danni di una valanga su una galleria svizzera, il traforo del Gran San Bernardo. “Fortunatamente – commenta Fosson – ha nevicato fino a bassa quota, quindi questo ha scongiurato danni maggiori, non solo per la Valle d’Aosta, perché la Dora Baltea è rimasta entro certi limiti. Sappiamo, come albergatori, che quando piove ad alte quote, i danni sono assolutamente maggiori di quelli derivanti dalle disdette”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA