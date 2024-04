Pasqua: controlli dei carabinieri a Roma, in 48 ore 51 arresti

agenzia

Fermati in flagranza anche per borseggi e rapine

ROMA, 30 MAR – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, incrementati in occasione delle festività Pasquali, in 48 ore hanno arrestato 51 persone per vari reati. Si tratta di arresti, eseguiti in flagranza e su disposizione di provvedimenti delle locali autorità giudiziarie, eseguiti dai Carabinieri dei Gruppi di Roma, Frascati e Ostia, coadiuvati dalle autoradio e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, per vari reati che vanno dal furto, borseggio, alla rapina, dallo spaccio di droga all’evasione, estorsione e stalking.

