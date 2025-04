Pasqua di neve in Marmolada, sommersa la capanna a Punta Penia

agenzia

Venti a 130 km orari e quasi un metro di neve fresca

BELLUNO, 20 APR – E’ sommersa dalla neve in questi giorni la Marmolada, sulle Dolomiti tra Veneto e Trentino Alto Adige. Le immagini delle telecamere fisse di Flavio Tolin (progetto dolomitesmeteo.it) a Punta Penia, 3.343 metri, mostrano la capanna omonima quasi interamente coperta di bianco, con le ‘vele’ di neve dovute all’azione del vento molto pronunciate. Tanta la neve accumulata anche sulle superfici quasi verticali dei pannelli fotovoltaici, sintomo di forti precipitazioni e di forti venti. Dalla webcam si possono stimare circa 30-40 centimetri di neve e ghiaccio sopra le strutture. Un paesaggio magico, che fa dimenticare per un po’ le immagini estive del ghiacciaio in scioglimento e del terreno sassono e brullo. Nei giorni scorsi, spiega Tolin, le Dolomiti sono state investite da correnti umide meridionali che hanno apportato vari momenti perturbati alternati a fasi di instabilità, ma anche rovesci sparsi. La quota-neve è stata mediamente superiore ai 2500 metri, ma dai 2700-2800 in su le nevicate sono avvenute con temperature inferiori agli zero gradi, in grado di mantenere i fiocchi più asciutti. Altra caratteristica di questa fase meteo sono stati i venti impetuosi, con raffiche anche oltre 130 chilometri orari. ). Nella fase più intensa (giovedì pomeriggio/sera), grazie anche all’ingresso di aria più fresca, si stima che sulla cima della Marmolada l0accumulo di neve fresca sia stato di 80-100 centimetri.

