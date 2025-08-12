Passaporti hackerati e rubati dagli alberghi italiani e messi in vendita nel dark web

il caso

L'attività illecita - secondo quanto riferisce l’Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) - ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di documenti

Migliaia di documenti di identità hackerati da alberghi italiani e messi in vendita nel dark web. E’ quanto compiuto dal gruppo di cyber criminali ‘Mydocs’. L’attività illecita – secondo quanto riferisce l’Agenzia perl’Italia Digitale (Agid) – ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti al check-in.I blitz sono iniziati nel giugno scorso ma il gruppo di hacker durante l’ultimo fine settimana ha pubblicato nuovi post con i quali mette in vendita oltre 70 mila documenti esfiltrati a quattro differenti strutture alberghiere..

