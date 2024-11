Passeggera partorisce bimbo sull’autobus nel Ferrarese

agenzia

Stava andando in ospedale, emozione a Vigarano Mainarda

VIGARANO MAINARDA, 31 OTT – Emozione e stupore oggi su un autobus di linea nel Ferrarese: una passeggera in stato di gravidanza – che era sul mezzo col marito per andare in ospedale – ha avuto contrazioni sempre più frequenti e forti e alla fine ha dato alla luce il suo bimbo proprio sul bus. È accaduto oggi a Vigarano Mainarda. La donna stava andando all’ospedale con il marito per una visita di controllo quando ha iniziato ad avvertire contrazioni sempre più frequenti. L’autista ha capito subito cosa stesse succedendo, ha accostato la corriera, fatto scendere i passeggeri e chiamato i soccorsi. La donna, con ormai contrazioni fortissime, è stata adagiata sulla corsia centrale e con l’ausilio del 118 ha partorito. È nato un maschietto. Alcuni residenti sono usciti di casa e hanno portato coperte per avvolgere il piccolo. Emozionati i neogenitori ma anche la conducente del bus e il personale sanitario.

