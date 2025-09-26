Passeggiano su Spiaggia Rosa a Budelli, sanzionati 6 turisti

agenzia

Arrivati in catamarano, area di altissimo pregio naturalistico

LA MADDALENA, 26 SET – Stavano passeggiando tranquillamente sull’arenile della Spiaggia Rosa di Budelli nell’arcipelago di La Maddalena, violando il divieto assoluto di accesso alla spiaggia perché area di altissimo pregio naturalistico e quindi rigidamente protetta: sei turisti di nazionalità polacca sono stati sanzionati oggi con una multa di 300 euro ciascuno dalla Guardia di Finanza, intervenuta assieme al personale dell’Ente Parco, che ha raggiunto la spiaggia su un gommone. A fare la segnalazione è stato un operatore turistico. Ai trasgressori è stato intimato di allontanarsi, mentre i Baschi verdi hanno individuato il catamarano sul quale i turisti viaggiavano, procedendo poi con l’identificazione e la contestazione della violazione. La Spiaggia Rosa, luogo simbolo della Sardegna, presenta un ecosistema fragile e unico. “Chi sceglie di ignorare le regole – avverte l’Ente Parco dell’Arcipelago – non solo mette a rischio un patrimonio unico, ma manca di rispetto all’intera comunità che lo custodisce”.

