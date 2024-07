Patanè, ‘oggi in giunta l’aumento di 1000 licenze taxi’

agenzia

Dopo 20 anni di attesa, poi ci sarà l'aumenti per gli Ncc

ROMA, 16 LUG – “Sono lieto di poter annunciare alla città che oggi la giunta capitolina decreterà dopo 20 anni di attesa l’aumento dell’organico taxi per 1000 nuove licenze e che il prossimo passo sarà l’aumento delle autorizzazione ncc ferme dal 1993”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané nel corso dell’iniziativa ‘Roma si muove’ in corso all’ex deposito Atac di San Paolo. “Intermodalità per noi significa anche il nuovo Regolamento taxi e ncc che ha introdotto le cosiddette seconde guide consentendo a 450 licenze finora di far circolare la propria macchina, guidata da due diversi autisti, su più turni. Questo aumento dell’offerta è stato un primo passo fondamentale perché quel numero continuerà a crescere aumentando l’offerta ma non in modo sufficiente alla necessità della città. Pertanto nel corso di questi mesi dopo aver invano aspettato che il decreto asset potesse aiutare i comuni, abbiamo lavorato silenziosamente unitamente con la categoria, il dipartimento, RSM per aumentare l’offerta di servizio”.

