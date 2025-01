Pazienti violenti, due episodi al pronto soccorso di Ivrea

agenzia

A darne notizia il Nursind, che chiede incontro con il prefetto

TORINO, 22 GEN – Un muro del pronto soccorso di Ivrea (Torino) rotto con un calcio da un paziente, domenica, e una scrivania ribaltata da un’altra, ieri sera, in triage. Sono due episodi di violenza in pochi giorni segnalati dal Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. “Il numero di aggressioni fisiche e verbali al pronto soccorso di Ivrea è allarmante – dice in merito il referente del sindacato, Giuseppe Summa – se pur il fenomeno è presente a livello nazionale, i numeri in questo caso sono nettamente in aumento rispetto ad altre realtà”. Nel dettaglio, domenica pomeriggio un uomo noto per problemi psichiatrici e abuso di sostanze, è andato in escandescenza e ha dato un calcio rompendo un pezzo di parete del pronto soccorso ed è dovuta intervenire la polizia. Ieri sera una donna, in evidente stato di alterazione, ha ribaltato la scrivania del triage dove si trovava un’infermiera, che ha riportato una contusione alla mano. “Chiederemo un incontro al prefetto, perché a Ivrea c’è una situazione meritevole di maggiore attenzione – aggiunge Summa – e porremo il tema anche alla nuova direzione generale per chiedere di accelerare sugli interventi che non sono stati ancora messi in atto”.

