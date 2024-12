Pedone travolto a Sassari, guidatore positivo all’alcol test

agenzia

E' indagato e per nuovo codice rischia arresto e stop a patente

SASSARI, 16 DIC – È indagato per lesioni stradali aggravate l’automobilista che stanotte si è schiantato contro un’auto in sosta e un compattatore dei rifiuti, travolgendo un passante ora ricoverato in Rianimazione. Si tratta di un 32enne sassarese la cui posizione potrebbe aggravarsi perché è risultato positivo all’alcoltest e sono adesso attesi i risultati di ulteriori accertamenti tossicologici. Non solo, per il nuovo codice della strada, aumentano le sanzioni compreso l’arresto e la sospensione della patente. L’incidente si è verificato alle 4: il 32 enne alla guida di una Nissan Juke, risultata non intestata a lui, ha percorso a grande velocità il tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra il Teatro Civico e piazza Mazzotti: ha perso il controllo e si è schiantato contro una macchina parcheggiata sulla destra, scaraventandola su un camion compattatore dei rifiuti fermo pochi metri più indietro. In mezzo alla carambola è rimasto schiacciato un 31enne di origini pakistane che stava passando sul marciapiede, ed è ora ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Sassari. Secondo il racconto di alcuni testimoni, dalla Nissan sono scese almeno tre persone che sono poi scappate a piedi. Sul posto sono arrivati la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. Il pedone è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni. Un’ora dopo l’incidente il 32enne, accompagnato dall’avvocato Agostinangelo Marras, si è presentato spontaneamente in questura. È stato interrogato e sottoposto ai test per rilevare l’eventuale presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel suo organismo. L’alcol test ha dato esito positivo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Angelo Beccu, proseguono per stabilire la dinamica esatta dell’incidente e chi fosse alla guida della Nissan. Si attendono anche i risultati approfonditi degli altri esami tossicologici.

