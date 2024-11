Pedone travolto e ucciso nel Modenese, indagini in corso

agenzia

Stava camminando sulla tangenziale di Nonantola

BOLOGNA, 17 NOV – Un uomo è stato travolto e ucciso ieri sera a Nonantola (Modena), mentre stava camminando sulla tangenziale. La dinamica resta sconosciuta perché l’allarme è stato dato da un’automobilista di passaggio che ha notato il corpo. La polizia municipale sta indagando per identificare l’uomo e la dinamica dell’investimento avvenuto, come riporta la stampa locale, in una situazione di scarsa visibilità a causa della nebbia che ieri sera aveva avvolto il Modenese.

