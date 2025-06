Pedopornografia on line, un arresto e 14 perquisizioni

agenzia

Operazione della polizia coordinata dalla Dda Torino

TORINO, 06 GIU – Un arresto e quattordici perquisizioni in tutta Italia sono state eseguite nel corso di un blitz contro la pedopornografia online al termine di un’indagine della polizia per la sicurezza informatica e cibernetica di Torino. Gli interventi sono stati coordinati dalla Dda del capoluogo piemontese. L’arresto è scattato in provincia di Vicenza per un uomo trovato in possesso di una ingente quantità di materiale realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale di minori. Gli indagati sono tutti maschi e hanno un’età compresa fra i venti e i 60 anni. Nel corso dell’indagine, chiamata in codice White Rose, gli specialisti della polizia hanno lavorato sotto copertura su chat di messaggistica istantanea.

