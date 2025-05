Penalisti Roma, Dl Sicurezza sbagliato nel metodo e nel merito

agenzia

Manifestazione in piazza Cavour contro provvedimento

ROMA, 05 MAG – Il direttivo della Camera Penale di Roma esprime soddisfazione per l’esito della manifestazione di oggi in Piazza Cavour organizzata dall’associazione per “raccogliere il dissenso dei giuristi e della società civile rispetto al Decreto Legge “sicurezza”. “È un dissenso – ha precisato il presidente della camera Penale, Giuseppe Belcastro – che investe il metodo e il merito di un Decreto, mediante il quale, da un lato, si priva il Parlamento delle sue prerogative costituzionali, impedendogli di approfondire la riflessione e formulare le scelte che gli competono e, dall’altro, si introducono nuove fattispecie di reato, si aggravano le pene e si introducono nuove ostatività di cui il sistema non aveva davvero bisogno e in assenza dei requisiti di urgenza previsti dalla Costituzione. La manifestazione si inserisce nel solco delle iniziative assunte a livello nazionale dalla Unione delle Camere Penali Italiane – prosegue Belcastro – che culminerà con la manifestazione del 7 maggio prossimo in Piazza Santi Apostoli”. All’evento hanno partecipato numerosi avvocati e rappresentanti della società civile e della politica.

