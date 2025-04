Pensionato morto annegato in casa, indagine per omicidio colposo

agenzia

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo a carico di ignoti

TORINO, 24 APR – L’autopsia sul corpo di Giuseppe Bracco, il 92enne morto la scorsa settimana a Monteu da Po, nel Torinese, nel corso dell’ondata di maltempo che ha colpito la zona, ha confermato la morte per annegamento. L’uomo è stato sorpreso dall’esondazione del rio Della Valle che ha allagato il paese. Si trovava all’interno della propria abitazione quando l’acqua lo ha travolto. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo. Questo per poter verificare l’accuratezza del sistema di allerta meteo, le tempestività delle segnalazioni alla cittadinanza e l’intervento delle squadre di soccorso.

