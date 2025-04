Pensionato trovato morto nella sua abitazione, indagano i Cc

agenzia

Probabile causa un trauma cranico, sarà eseguita l'autopsia

NAPOLI, 09 APR – Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Varcaturo, in provincia di Napoli, dai carabinieri intervenuti su segnalazione del 112. Il cadavere del pensionato, Ferdinando Formisano, aveva il volto tumefatto e, secondo il primo esame esterno del medico legale, potrebbe essere morto per trauma cranico. Su disposizione della procura di Napoli Nord, che dirige le indagini, sarà eseguita l’autopsia. Per il momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi sull’accaduto e stanno ricostruendo le ultime ore della vittima.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA