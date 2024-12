Pensionato ucciso, Ris e unità cinofile in casa e nel garage

agenzia

Investigatori cercano tracce e arma del delitto nel Mantovano

SUZZARA, 30 DIC – I carabinieri del Ris di Parma hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nel garage di Suzzara dove è stato ucciso con tre colpi di pistola alla testa, il 23 dicembre scorso, il 79enne Francesco Capuano. Gli investigatori hanno setacciato il garage e l’appartamento sovrastante dove il pensionato viveva con la figlia alla ricerca di tracce in grado di indirizzare le indagini di un omicidio che non ha ancora un movente né indagati. Sempre in mattinata, da Bergamo sono giunte le unità cinofile dei carabinieri alla ricerca, nell’appartamento, dell’arma del delitto e di tracce di polvere da sparo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA