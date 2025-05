Per 35% studenti atenei non favoriscono denunce violenze

agenzia

Il report, 'università italiane come spazi sicuri'

ROMA, 07 MAG – Quasi il 35% degli studenti e delle studentesse universitarie credono che gli atenei italiani non mettano le persone che subiscono violenza o molestia in condizione di denunciare. In base al report ‘Università italiane come spazi sicuri – analisi dei dati sulla percezione della sicurezza di studenti e studentesse’ della dottoressa, in psicologia, Laura Piccirillo, sarebbe emerso questo risultato su 1747 risposte negli atenei italiani. L’analisi parte dalla Campagna ‘La tua voce conta’ del sindacato studentesco Unione degli Universitari. Alla domanda ‘credi che il clima presente all’interno dell’ateneo metta le soggettività che hanno vissuto una molestia o violenza nelle condizioni di denunciare?’ Il 59% ha risposto sì, mentre il 34.9% no .

