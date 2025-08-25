Per 4 centesimi alcol ‘pirata strada’ potrebbe evitare carcere

agenzia

Ubriaco uccise 20enne scesa dall'auto per soccorrere un coniglio

MILANO, 25 AGO – Secondo i primi rilievi dei carabinieri aveva un tasso alcolemico di 1,46 Vincenzo Crudo, l’uomo che la notte del 29 marzo scorso investì e uccise senza prestare soccorso Noemi Fiordilino 20enne che con il fidanzato era scesa dall’auto per soccorrere un coniglietto a Lurago Marinone, nel Comasco Il legale della famiglia, Edoardo Mastice, è però intenzionato a dare battaglia e spiega a Il Corriere della Sera: “Stiamo aspettando che il pm integri le indagini con i risultati ottenuti dai nostri periti. Per esempio abbiamo dimostrato che il tasso alcolemico alle 2 di notte, al momento dell’impatto, era di 1,80. Con un valore così alto la pena va dagli 8 ai 12 anni”. Una differenza rilevante ai fini giuridici: “Con un tasso sotto 1,50, con una pena più bassa e con il rito abbreviato l’indagato potrebbe ottenere una condanna inferiore ai 4 anni e richiedere l’affidamento ai servizi sociali. Se invece si riconosce che il tasso era maggiore di 1,50, sotto i 7 anni non ci andrà. E di conseguenza si farebbe il carcere”. L’uomo che guidava con la patente scaduta, una gamba ingessata e in stato di ebbrezza quando i militari arrivarono a casa sua raccontò che l’auto gli era stata rubata. Fu trovata in un campo. Fu arrestato e dopo tre mesi confessò, ottenendo i domiciliari. Ora è in attesa di processo.

