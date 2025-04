Per Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni

agenzia

Cassazione conferma decisione del Riesame, il dj fu arrestato

MILANO, 30 APR – Divieto di avvicinamento per il dj Alessandro Basciano, 35 anni, all’ex compagna ed influencer Sophie Codegoni, 24 anni. Lo ha deciso oggi la Cassazione che ha confermato e reso definitiva la misura cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio, nell’inchiesta per l’accusa di stalking condotta dai carabinieri e coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa. Basciano, difeso dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, era stato arrestato lo scorso novembre per atti persecutori nei confronti dell’influencer e scarcerato, però, dal gip meno di 48 ore dopo. La decisione era stata impugnata dalla Procura, che aveva chiesto ai giudici del Riesame di disporre per lui i domiciliari. Riesame che ha applicato, poi, il divieto di avvicinamento ai luoghi di dimora di Codegoni. Basciano, stando all’ordinanza del Riesame oggi confermata, non potrà stare ad una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati dalla modella. E ha anche il divieto di comunicare con lei.

