Per celebrare scarcerazione evade domiciliari, rimesso in cella

agenzia

Incastrato dai video postati sui social anche da un neomelodico

NAPOLI, 08 AGO – Sono stati video pubblicati su Tik Tok, tra cui quelli di un cantante neomelodico, a incastrare un uomo che invece di stare a casa ai domiciliari stava partecipando a una festa organizzata proprio per celebrare la sua anticipata scarcerazione. Nel giro di poco tempo si è ritrovato i carabinieri di Cerreto Sannita a casa, che lo hanno riportato in carcere, a Benevento. Tra i video pubblicati anche quelli di un noto cantante neomelodico: i militari hanno appurato che la festa, tenutasi nel parcheggio antistante l’appartamento di residenza, era stata organizzata dai familiari proprio per celebrare il rientro dell’uomo presso la propria abitazione ai domiciliari. Tuttavia, dai video analizzati è emersa la presenza del reo e di numerosi partecipanti non autorizzati, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. Ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini hanno confermato che il soggetto si era allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio. Così l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Benevento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e ora dovrà anche rispondere del reato di evasione.

