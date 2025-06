Per decine passeggeri notte in aeroporto Pisa con guasto radar

agenzia

Allestite 86 brandine, forniti viveri e acqua

PISA, 29 GIU – Notte in aeroporto a Pisa per decine di passeggeri rimasti a terra a causa dei disagi e ritardi provocati dal guasto a un centro radar del nord che ha mandato in tilt ieri l’operatività degli scali con centinaia di voli coinvolti in tutta Italia. Al ‘Galilei’ il terminal è rimasto aperto tutta la notte. Toscana Aeroporti, la società di gestione, ha allestito 86 brandine mentre l’Aeronautica militare ha messo a disposizione le sue piazzole per ospitare i tanti aerei dirottati. L’operatività degli scali di Pisa e Firenze con il passare delle ore è tornata regolare e ora si vola senza difficoltà in entrambi gli aeroporti toscani. Alcune compagnie aeree durante i disagi hanno dato assistenza fornendo viveri e acqua ai passeggeri bloccati all’aeroporto di Pisa, in attesa di farli ripartire. Secondo quanto si era appreso, sono stati dirottati sull’aeroporto ‘Galilei’ di Pisa alcuni voli originariamente diretti a Linate, Malpensa, Torino e Bergamo.

