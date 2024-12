Per fumo chiuse 2 stazioni metro Roma, intossicato 16enne

agenzia

Stop a Spagna e Flaminio, incendio in capanno esterno

ROMA, 29 DIC – Un ragazzo di 16 anni che si trovava nella metro A a causa del denso fumo provocato da un incendio di un capanno all’esterno, è rimasto intossicato è stato portato in ambulanza al Bambino Gesù. Lo riferiscono i vigili del fuoco. A quanto reso noto dai pompieri, l’incendio si è sviluppato in un deposito esterno che conteneva attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana. Il denso fumo si è incanalato probabilmente all’interno degli areatori intasando le gallerie dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l’allarme antincendio. A causa del fumo sono state chiuse momentaneamente le fermate centrali della linea A Flaminio e Spagna.

