Per la Notte della Luna la Nasa sceglie ancora una volta una foto italiana

Astronomia

Lo scatto, selezionato come astrofotografia del giorno (Apod), si intitola "Moona Lisa"

Ancora una volta una foto italiana è stata scelta dalla Nasa come simbolo per la Notte della Luna, l’iniziativa International Observe the Moon Night (InOmn) lanciata dalla stessa agenzia spaziale americana per celebrare il satellite naturale della Terra. La foto, selezionata come astrofotografia del giorno (Apod), si intitola “Moona Lisa” e nella quale l’immagine della Gioconda emerge dal mix di immagini colorate della Luna, è dell’astrofotografa Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani, che l’ha realizzata in collaborazione con l’artista Gianni Sarcone.

E’ la seconda volta che questa foto viene selezionata dalla Nasa per celebrare la Notte della Luna. La prima volta era accaduto nel 2021. E’ inoltre la quarta volta che una foto di Marcella Giulia Pace viene selezionata dalla Nasa per celebrare la Notte della Luna.