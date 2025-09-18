Per l’esplosione al deposito Eni gli indagati salgono a 10

agenzia

Avviso di garanzia a un preposto, incidente probatorio in corso

CALENZANO (FIRENZE), 18 SET – Nuovo avviso di garanzia nell’inchiesta della procura di Prato sull’esplosione al deposito Eni di Calenzano per cui è in corso un incidente probatorio. L’atto è stato notificato al nuovo indagato, Andrea Strafelini, coordinatore operativo giornaliero e preposto, accusato di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. Il suo coinvolgimento, riferisce il procuratore Luca Tescaroli, scaturisce in particolare dalle dichiarazioni del coindagato Enrico Cerbino. La procura ha chiesto al gip di estendere al neo-indagato l’incidente probatorio. Udienza il 3 ottobre. Gli indagati salgono ora a 10 persone più Eni.

