Per Papa Leone una pizza Napoli da un metro e mezzo

Il maestro pizzaiolo Staiano, 'ci ha fatto un sorriso esagerato'

CITTÀ DEL VATICANO, 10 SET – E’ ancora emozionato Vincenzo Staiano maestro pizzaiolo di Lettere, in provincia di Napoli, che racconta all’ANSA della speciale pizza che ha preparato per papa Leone, in occasione della Festa dei dipendenti e dei familiari di sabato scorso. “Che emozione il sorriso del Papa – dice Staiano – era gioioso e ha apprezzato moltissimo la pizza. Per lui abbiamo preparato una Napoli di un metro e mezzo, con datterini gialli ripassati in padella e con del fior di latte abbiamo fatto delle lettere e la scritta W Papa Leone. Il Papa è uscito fuori con un sorriso esagerato, non se lo aspettava, si è divertito”. Nel complesso per l’evento, “una festa bellissima per la quale vogliamo ringraziare suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, abbiamo sfornato quasi 4mila fette di pizza, la facciamo al metro”. Non è la prima ‘pizzata’ che Staiano organizza in Vaticano. Già da qualche anno la sua pizza è praticamente la regina della Festa delle famiglie in Vaticano, un evento dedicato ai dipendenti e ai loro familiari. La sua pizzeria “‘O Zì Aniello” nel napoletano è rinomata e riconosciuta ma Staiano ama definirsi, parafrasando papa Benedetto XVI, nient’altro che “un umile pizzaiolo nella vigna del Signore”.

