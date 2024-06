Per Special Olympics e Coca-Cola partnership fino al 2031

agenzia

Prossimi Giochi Mondiali Invernali in Italia e Francia nel 2025

MILANO, 27 GIU – Una partnership globale nel segno dell’inclusione che si prolunga per altri 8 anni. É quella tra Coca-Cola con Special Olympics che si estenderà fino al 2031. Si tratta del rinnovo più lungo nella storia di questa collaborazione e testimonia, si legge in una nota del gruppo, la rinnovata fiducia dell’Azienda nella missione di Special Olympics: cioè valorizzare il potenziale illimitato delle persone con disabilità intellettive e celebrare il potere unificante e trasformativo dello sport. Coca-Cola è infatti socio fondatore e sponsor globale dal 1968, anno in cui si disputarono i primi Special Olympics Games. “In qualità di nostro partner fondatore e sponsor globale negli ultimi 56 anni, Coca-Cola ci ha aiutato a trasformare la vita di una delle popolazioni più emarginate in tutto il mondo: le persone con disabilità intellettive”, spiega Mary Davis, Ceo di Special Olympics. “Siamo orgogliosi di continuare ad affiancare questa importante organizzazione, tifando per ogni atleta che persegue coraggiosamente i propri sogni”, aggiunge invece James Quincey, Presidente e CEO di The Coca-Cola Company e membro del Consiglio di Amministrazione di Special Olympics. La scorsa estate la partnership ha fatto leva sulla portata globale del brand Coca-Cola per promuovere il più grande evento umanitario del 2023: i Giochi Mondiali Estivi di Special Olympics a Berlino. Più di 6.500 Atleti degli Special Olympics e partner unificati in rappresentanza di oltre 170 paesi hanno gareggiato davanti a più di 300.000 spettatori. La delegazione italiana era composta da 142 persone tra cui 97 Atleti, 41 Coach e 4 Delegati. I Giochi Mondiali Special Olympics sono il più grande evento sportivo globale inclusivo e si tiene ogni due anni, alternando edizioni estive e invernali. I prossimi Giochi Mondiali Invernali si terranno in Italia e Francia nel 2025 mentre i Giochi Mondiali Estivi si svolgeranno a Santiago, in Cile, nel 2027. In vista dei prossimi Giochi Mondiali Invernali, l’azienda ha deciso di supportare attraverso una donazione Special Olympics Italia nei programmi di allenamento e preparazione degli atleti italiani alle prossime competizioni globali.

