Per Toti lavori socialmente utili, segreteria e accompagnamento

Dal 4 febbraio a Lega lotta tumori, dopo condanna per corruzione

GENOVA, 21 GEN – L’ex governatore della Liguria Giovanni Toti potrebbe iniziare i lavori socialmente utili il 4 febbraio. Manca solo l’ultimo passaggio burocratico relativo all’assicurazione. Questa mattina Toti è andato all’Ufficio esecuzione penale esterna per le ultime pratiche e dopo ha incontrato Paolo Sala, il presidente della sezione genovese della Lega italiana lotta ai tumori. Qui l’ex presidente dovrà lavorare per 1620 ore, che corrispondono ai due anni e tre mesi di pena per corruzione per l’esercizio della propria funzione e finanziamento illecito. L’ex governatore dovrebbe essere in sede il martedì e il giovedì dalle 9 alle 17 e svolgerà mansioni di reception, risponderà al telefono, prenderà gli appuntamenti e si occuperà anche di accompagnare i pazienti nei reparti. “Non vi sono date concordate – sottolinea il legale di Toti, Stefano Savi – né modalità di esecuzione, che saranno concordate, nella riservatezza e secondo le linee guida contenute nella pronuncia del gip, con l’ufficio dell’Uepe di Genova”.

