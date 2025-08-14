Perché il prossimo 18 ottobre tutti gli autovelox d’Italia potrebbero essere spenti

il caso

Serve un decreto del Mit entro il 19 agosto per dare il via al censimento delle apparecchiature

Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia da ottobre se il Mit non farà un decreto attuativo entro il 19 agosto avviando il censimento delle apparecchiature da parte di Comuni, Province e Regioni che avranno due mesi di tempo per inviare i dati allo stesso ministero. Entro il 18 ottobre potrebbe quindi essere il caos per i dispositivi di controllo della velocità stradale.

Lo ricorda il Codacons spiegando che dal prossimo 18 ottobre tutti gli autovelox installati lungo le strade italiane potrebbero essere spenti. Il Codacons richiama quanto previsto dal Decreto Infrastrutture ed evidenzia «una situazione paradossale venutasi a determinare a causa di ritardi, leggi macchinose e inutili complicazioni burocratiche.