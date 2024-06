Perde controllo auto nel nord Barese, due finanzieri feriti

agenzia

A Canosa di Puglia, le loro condizioni non sono gravi

CANOSA DI PUGLIA, 09 GIU – Due finanzieri sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle porte di Canosa di Puglia, nel nord Barese, questa mattina. Secondo quanto si apprende, l’auto di servizio su cui viaggiavano faceva parte di un gruppo di mezzi che, con ogni probabilità, era diretta nel Brindisino in vista del prossimo G7. Il finanziere che era alla guida, avrebbe perso il controllo dell’auto all’altezza del passaggio a livello che si trova in via Cerignola: nell’impatto lui e il collega sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale del 118 e della Misericordia e dell’Oer-operatori emergenza radio, sono stati trasportati all’ospedale Bonomo di Andria per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi e la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Canosa.

