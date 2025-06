Perde controllo della moto presa in prestito, muore giovane

agenzia

Era impegnato nell'allestimento del concerto dei Massive Attack

PORDENONE, 24 GIU – Un giovane, di 23 anni, originario di Ostuni (Brindisi) ma attualmente residente a Cordovado (Pordenone), è morto nel pomeriggio a Gorizia per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Il giovane è uscito di strada mentre si trovava in sella alla motocicletta elettrica prestatagli da un conoscente per fare un giro. Sembra che il giovane si trovasse nel capoluogo isontino in quanto impegnato per una società di facchinaggio facente parte dell’ organizzazione del concerto dei Massive Attack, in programma stasera. La prova del veicolo a due ruote è durata soltanto un centinaio di metri: la vittima si è schiantata contro un palo. Il decesso è avvenuto all’istante. Sul posto sono stati inviati dalla centrale operativa della Sores Fvg una ambulanza, una automedica e un elicottero di soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale. “A nome della città invierò ai congiunti sentimenti di cordoglio e vicinanza della città di Gorizia – ha fatto sapere il sindaco, Rodolfo Ziberna, appena appresa la notizia – Un evento musicale come quello odierno lo si associa a festa, al divertimento: per questo è una tragedia ancora più grande”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA