Perde gasolio sull’A22, il carico era di contrabbando

agenzia

Intervengono Polstrada e Gdf,sequestrati 29mila litri di gasolio

BOLZANO, 21 GEN – Un’abbondante perdita di gasolio da un autoarticolato fermo in un’area parcheggio lungo l’A22 in direzione sud, tra Brennero e Vipiteno, ha permesso a polizia stradale e Guardia di finanza di scoprire e sequestrare un carico di contrabbando di circa 29 mila litri di carburante. L’allarme è stato lanciato da un camionista in sosta nella piazzola adiacente all’autoarticolato che perdeva gasolio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vipiteno e gli ausiliari di A22, che hanno messo in sicurezza l’area, ma anche la polizia stradale, che ha ispezionato il vano di carico del tir. Gli agenti hanno così scoperto che il riversamento di gasolio non era dovuto a un malfunzionamento del mezzo, ma proveniva da uno dei numerosi contenitori in plastica stipati nel rimorchio – i cosiddetti “cubotti”, ciascuno della capacità di mille mille litri – che si era danneggiato durante il trasporto. Il conducente ha dichiarato di trasportare olio lubrificante, ma il forte odore di carburante ha indotto i poliziotti a chiedere l’ausilio della Guardia di finanza. Una pattuglia della compagnia di Bressanone, giunta sul posto, ha accertato che il mezzo, con targa polacca e condotto da un cittadino ucraino, era partito da una piccola località a est di Berlino, diretto a Napoli, mentre sui documenti di trasporto era indicata come destinataria una società con sede in Spagna. Quanto alla tipologia di prodotto, i documenti confermavano che si trattava di “olio lubrificante”, ma una verifica del carico, anche attraverso l’analisi chimica in laboratorio, ha rivelato che quello trasportato era, per odore, colore e viscosità, un liquido del tutto simile al carburante per autotrazione, classificabile tra i cosiddetti “designer fuels”. Sulla base di questi elementi, la Guardia di finanza ha denunciato l’autista e proceduto al sequestro del mezzo e dell’intero carico.

