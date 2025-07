Perde il controllo del motorino, muore 17enne nel Fiorentino

agenzia

Sulla via Chiantigiana. Inutili i tentativi di rianimarlo

IMPRUNETA (FIRENZE), 14 LUG – Un 17enne è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23:45 lungo la via Chiantigiana per il Ferrone, nel Comune di Impruneta (Firenze). Per cause ancora da chiarire il ragazzo avrebbe perso il controllo del motorino su cui viaggiava finendo in un balzo a fianco della strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno portato sulla strada, dove insieme ai sanitari del 118 gli è stato praticato un massaggio cardiaco. I tentativi di rianimarlo sono però risultati vani. Sul posto anche i carabinieri.

