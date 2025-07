Perdita di gas da un’autocisterna a Roma, al lavoro pompieri

agenzia

Da ieri l'area chiusa al transito e messa in sicurezza

ROMA, 29 LUG – Perdita di gas da un’autocisterna durante la fase di scarico ieri in una stazione di servizio in via Mario Rigamonti, in zona Grotta Perfetta, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e chiusa al transito l’area circostante stanno procedendo con le operazioni di svuotamento. Attualmente le operazioni sono in fase di conclusione. Sul posto anche la polizia per scortare il mezzo fino al deposito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA