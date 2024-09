Perdite da rimorchi in sosta con carcasse infette peste suina

agenzia

A Civitanova Marche,tir da Lodi a Latina.In corso sanificazione

CIVITANOVA MARCHE, 09 SET – Da due rimorchi carichi di carcasse di suini, abbattuti in un allevamento del Nord in cui si erano registrati casi di peste suina e destinati a un inceneritore, percolava liquido con ogni probabilità infetto e dall’odore nauseante. La segnalazione è arrivata ieri sera quando il trasferimento delle carcasse che da Lodi dovevano raggiungere Latina, si era fermato in un’area di sosta di Civitanova Marche (Macerata) per il cambio degli autisti. In quel momento è emerso che dai cassoni, evidentemente non ben sigillati, usciva del liquido organico. Sono scattate, e sono in corso da alcune ore, le procedure per sanificare l’intera area e sigillare i cassoni dei rimorchi al fine di evitare la dispersione dei liquidi infetti e far riprendere il trasporto per raggiungere ai mezzi la destinazione nel Lazio. Sul posto, un’area di parcheggio in via Senatore Umberto Terracini 18 a Civitanova Marche, sono arrivati subito i carabinieri, i vigili del fuoco, personale dell’Azienda sanitaria territoriale e l’Arpam. Per mettere in sicurezza i carichi a protezione della salute pubblica i vigili del fuoco sono intervenuti con attrezzature particolari e tute di protezione. Sono in corso le procedure di sanificazione al termine della quale il trasporto potrà proseguire e gli accertamenti per verificare la dinamica di quanto accaduto. Il trasferimento delle carcasse avviene dopo una procedura di abbattimento nell’area metropolitana di Milano a seguito dell’emersione di casi di peste suina in un allevamento.

