Permane allerta meteo in Lombardia, parchi Milano ancora chiusi

agenzia

Attivato il Centro operativo comunale della Protezione civile

MILANO, 17 APR – I parchi di Milano resteranno chiusi per tutta la giornata. La decisione, rende noto il Comune, è stata adottata in seguito alla conferma dell’allerta meteo gialla – per rischio idrogeologico e per rischio idraulico – già emanata nelle scorse ore dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Allerta meteo, informa sempre l’amministrazione comunale, che prosegue fino a domani, venerdì 18 aprile. Attivato il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA