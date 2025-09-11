Perquisiti 3 anarchici per scritte contro polizia e magistrati

agenzia

Indagini Digos questura di Padova

PADOVA, 11 SET – La Digos della Questura di Padova sta perquisendo, dall’alba, le case di tre esponenti del movimento anarchico per le scritte apparse, lo scorso 11 luglio, nella città euganea contro la polizia e i magistrati. I tre sono indagati per istigazione a delinquere e ricettazione. Lo scorso luglio, in varie parti della città ,furono scritte sui muri ‘Alfredo Libero – 41 bis uguale tortura’ e poi su degli striscioni ‘Da Milano a Torino Procure insanì’ seguite da tre A cerchiate, e poi ‘Awad Mohamed Attia a fuoco A alla polizia’. Le indagini della Digos di Padova, dirette dalla Procura della Repubblica di Padova, si sono avvalse anche dell’analisi di un’imponente mole di filmati di videosorveglianza sparse per la città che hanno consentito di identificare i presunti autori del gesto, tutti già noti per la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi dell’ambito anarchico.

