Perquisito anche il rapper Emis Killa nell’inchiesta sugli ultrà

agenzia

Non è indagato. In atti i suoi rapporti col capo della Curva Sud

MILANO, 01 OTT – Nel maxi blitz di ieri, che ha portato all’arresto di 19 persone e con al centro le indagini sugli ultrà delle curve milanesi, è stato perquisito anche il rapper milanese 34enne Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, il cui nome compare negli atti come in “rapporti”, così come Fedez e altri cantanti, con Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri della Curva sud, ora in carcere. Da quanto si è saputo, il rapper non risulta indagato è si è trattato di una perquisizione “presso terzi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA