Perquisizione a casa Sempio, sequestrati telefoni e pc

agenzia

Carabinieri e Gdf hanno acquisito scatoloni di materiale

PAVIA, 26 SET – Nel giorno in cui a Pavia si tiene l’udienza davanti alla Gip Daniela Garlaschelli per discutere della richiesta di proroga dell’incidente probatorio avanzata da Denise Albani e Domenico Marchigiani, periti del giudice, sull’uccisione di Chiara Poggi, sono state fatte nuove perquisizioni fra l’altro a casa della famiglia di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. Queste rientrano nell’indagine aperta dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari in cui è indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti insieme ad Andrea Sempio, ai suoi genitori Daniela Ferrari e Giuseppe Sempio, tre zii e due ex carabinieri, che hanno tutti subito perquisizioni I carabinieri e i finanzieri, di Milano e Pavia, delegati nel decreto di perquisizione, hanno acquisito diverso materiale che è stato portato via all’interno di scatoloni. Fra gli oggetti sequestrati tablet, smart phone e computer. Oltre agli investigatori hanno lasciato la villetta, su un’auto, anche i genitori di Sempio e l’avvocato Lovati, senza rilasciare commenti. Poco prima l’avvocato aveva spiegato che i suoi assistiti sono “sereni, stanno collaborando, stanno guardando Pc e telefonini e verbalizzando”. “Onestamente le cifre di cui si parla nell’appunto che sarebbe stato trovato, 20 o 30 mila euro – ha osservato -, mi sembrano una base troppo esigua per un’ipotesi corruttiva di un professionista del genere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA