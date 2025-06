Perquisizioni in uffici Comune Genova, indagato ex assessore

agenzia

Per Gambino accusa corruzione.Indagato anche capo polizia locale

Perquisizioni in corso negli uffici del Comune di Genova al cosiddetto ‘Matitone’. Tra le persone perquisite e indagate ci sono l’ex assessore comunale alla protezione civile e attuale consigliere comunale per Fratelli d’Italia Sergio Gambino e il capo della polizia locale Gianluca Giurato. Secondo le prime informazioni, le perquisizioni della squadra mobile riguardano due distinte indagini coordinate dall’aggiunto Federico Manotti e dai sostituti Arianna Ciavattini e Luca Monteverde. La prima è per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, la seconda per falso ideologico. Gambino è accusato di corruzione e Giurato per rivelazione segreto d’ufficio.

