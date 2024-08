Persistono caldo e afa nell’ultima settimana di agosto

Meteo

Picchi di 36°C sulla Capitale ma oggi previsti forti temporali

Persistono il caldo e l’afa nell’ultima settimana di agosto con picchi di 36°C ad oltranza sulla Capitale, anche se nelle prossime ore, arriveranno forti temporali. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando il ritorno dell’anticiclone africano. “Per le prossime 36-48 ore – afferma – saranno frequenti gli acquazzoni in spostamento dal nord verso il centrosud”. In mattinata troveremo ancora qualche temporale al settentrione e lungo l’Appennino, ma sarà soprattutto dal pomeriggio che il maltempo sarà diffuso al centrosud. “Pioverà non solo sull’Appennino – aggiunge – ma a macchia di leopardo su gran parte delle regioni centromeridionali, fino alle zone di pianura”.