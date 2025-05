Persistono temporali e piogge, anticiclone ancora latitante

agenzia

iLMeteo.it, temperature massime ferme a 25-26°C.

ROMA, 13 MAG – Persistono temporali e piogge che si alternano ad ampie schiarite su tutta l’Italia e le temperature massime sono ferme a 25-26°C. L’anticiclone è, infatti, ancora latitante e due fronti perturbati, un ciclone simil-tropicale dal nord africa e aria fredda dal Baltico, dominano sullo Stivale. Sono queste in sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Nelle prossime ore – afferma – al Nord sono previsti temporali intensi e localmente con grandine grossa e colpi di vento. Anche al Centrosud i rovesci saranno frequenti soprattutto nelle ore centrali della giornata”. La giornata di mercoledì sarà la migliore della settimana anche se non mancheranno isolati scrosci nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Al contrario, sin dalle prime ore del mattino di giovedì 15 si assisterà ad un deciso attacco perturbato dal nord africa che porterà il maltempo sulle Isole Maggiori e il Sud peninsulare. Non solo: un secondo fronte, arriverà in serata dalle Repubbliche Baltiche portando forti piogge sul Nordest. Infine, Venerdì 16 lo scontro tra i due cicloni causerà fenomeni più intensi sulla fascia adriatica e al Sud. “Si temono – sottolinea Tedici – nubifragi sia giovedì sia venerdì. Durante il weekend il tempo dovrebbe invece migliorare”. Nel dettaglio: – Martedì 13. Al Nord: temporali specie al Nordovest e in montagna. Al Centro: nubi sparse, temporali sui settori montuosi e zone vicine. Al Sud: temporali e schiarite specie sui settori peninsulari. – Mercoledì 14. Al Nord: più soleggiato. Al Centro: isolati rovesci pomeridiani sui monti, peggiora in Sardegna. Al Sud: generalmente soleggiato – Giovedì 15. Al Nord: soleggiato, peggiora in serata. Al Centro: peggioramento con rovesci. Al Sud: ciclone dalla Tunisia con maltempo. Tendenza: venerdì di maltempo al Centronord, weekend soleggiato e caldo.

