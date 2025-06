Pesaro, stop al calcio in strade e piazze frequentate da turisti

agenzia

L'ordinanza del sindaco in vigore fino al 31 agosto

Vietato giocare a calcio, e altre azioni simili, sulla strada, in viale Trieste e nelle piazze pubbliche ad alta frequentazione turistica. Questa l’ordinanza firmata dal sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, che sarà in vigore da questo weekend e fino al 31 agosto 2025. Le aree interessate sono quelle di viale Trieste, piazzale della Libertà, via Colombo, viale Zara, lungomare Nazario Sauro, piazzale D’Annunzio e largo Liviero. Sono esclusi invece i giochi effettuati dai bambini accompagnati dai genitori o adulti, con utilizzo di oggetti che per peso e consistenza non possono recare danno. “Nel lungomare transitano mezzi autorizzati e la navetta del trasporto pubblico, quindi giocare a pallone in mezzo alla strada è un rischio anche per chi lo fa. – dichiara il sindaco – È una scelta che già altri comuni a vocazione turistica hanno preso da anni per garantire sicurezza e decoro, il lungomare, così come le piazze, sono luoghi che in estate sono molto frequentati, anche da persone anziane e fragili, da famiglie e da bambini”. “L’Amministrazione – osserva – è tenuta a prendersi cura della sicurezza e della serenità di tutti i cittadini, quello che si chiede è solo di giocare nei luoghi adatti evitando di creare disagio e pericolo per sé e per gli altri. Il provvedimento non vuole penalizzare i giovani, ma cerca di mettere un freno ad una pratica che può essere pericolosa anche per loro stessi”.

