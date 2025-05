Pescatori a caccia di granchi blu, parte la controffensiva

agenzia

Via a Piano intervento. Fedagripesca sul campo in E-R e Veneto

ROMA, 04 MAG – Pescatori a caccia di granchi blu per salvare le vongole. Nel Delta Po sta entrando nel vivo la controffensiva prevista dal Piano di intervento per contrastare il crostaceo killer, stabilito dal Governo. Ma non sarà una guerra senza quartiere, fa sapere all’ANSA Confcooperative Fedagripesca, che sta monitorando la situazione. L’ordinanza, firmata il 15 aprile scorso dal Commissario Straordinario di Governo, Enrico Caterino per il Veneto e l’Emilia Romagna, infatti, fissa i parametri per la pesca selettiva, la commercializzazione, lo smaltimento e i rimborsi. L’obiettivo prioritario delle catture sono le femmine ovigere che producono in media 2 milioni di uova. Per tutti i pescatori vale il divieto di ributtare in acqua gli esemplari catturati, con un rimborso di 1 euro al chilo e di 0,50 euro al chilo per poterli smaltire solo in impianti autorizzati, con i punti di sbarco individuati tra Scardovari, Goro e Comacchio. Il Piano, in vigore fino al 30 novembre, potrebbe subire aggiustamenti in base alla sua efficacia. “Sono tre anni che dobbiamo fare i conti con il granchio blu, ma quest’anno abbiamo notato molte più femmine piene di uova e in largo anticipo”, spiega Elio, pescatore di una cooperativa a Goro. In Veneto, a Scardovari, nella prima giornata di cattura “abbiamo preso 1700 chili di granchi blu, di cui l’80% femmine”, spiega Paolo Mancin, presidente del Consorzio Cooperative pescatori del Polesine. Nel 2023, il Veneto ha catturato circa 630 tonnellate di granchi, il 550% in più rispetto alle 97 tonnellate del 2022. Nel 2024, nei primi sei mesi, sono ulteriormente aumentate, raggiungendo 687 tonnellate. In Emilia-Romagna, la Sacca di Goro ha battuto il record con +940%, passando da 90 tonnellate nel 2022 a 936 tonnellate nel 2023. “I nostri operatori sono impegnati non solo sul fronte delle catture – precisa Paolo Tiozzo, vicepresidente Confcooperative Fedagripesca – ma anche nel creare canali commerciali del granchio all’estero”.

