Pesce d’aprile di Venessia.com, gondole come camere d’albergo

'Aibrb finalmente rende reale il sogno di ogni turista'

VENEZIA, 01 APR – “Aibrb finalmente rende reale il sogno di ogni turista; alloggiare in una meravigliosa gondola e svegliarsi in Bacino di San Marco: prova l’ebbrezza del camping lagunare, approfitta di questa offerta che si oppone allo sfratto residenziale e sentiti come un vero nobile veneziano”. E’ il pesce d’aprile, con l’evidente storpiatura del nome del famoso sito di affitti turistici, che Venessia.com – che si definisce il primo social network veneziano – ha voluto confezionare nella sua pagina Facebook. “Far pernottare gli ospiti in gondola, un tempo mezzo di trasporto quotidiano dei veneziani più abbienti, sarà la svolta per il colossale portale che sembra muovere i primi passi (finalmente) – continua la finta notizia – verso una più profonda sensibilizzazione del territorio e la comunità locale già in sofferenza per lo spopolamento”. Manco a dirlo “la gondola è certificata come unità abitativa e con un leggero sovrapprezzo si può avere un gondoliere oriundo che vi porta in giro per i canali. Garanzia soddisfatti o rimborsati” conclude l’annuncio falso, accompagnato dalle foto delle gondole in formato tenda da campeggio.

