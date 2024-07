Pestarono ragazzo con mazze a Trieste, indagate 7 persone

agenzia

Stamani perquisizioni, sequestrate mazze da baseball e un'auto

TRIESTE, 19 LUG – In cinque hanno inseguito a piedi e in macchina un ragazzo e, raggiuntolo, lo hanno picchiato con mazze e bastoni senza alcuna ragione apparente, poi sanguinante e tramortito, lo hanno caricato su un’auto in uso a uno degli aggressori, e lo hanno portato in piazza Garibaldi dove lo avevano notato all’inizio; qui hanno chiamato la fidanzata della vittima e, per “darle un monito”, gli hanno fatto vedere il ragazzo, che hanno infine portato via e abbandonato in strada poco lontano dopo averlo rapinato del denaro e del telefono cellulare. È accaduto, il 29 giugno scorso di giorno e in centro a Trieste. Oggi all’alba agenti della Squadra Mobile hanno eseguito sette decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla Procura della Repubblica a Trieste nei confronti di altrettanti indagati. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quattro mazze da baseball e un coltello e hanno individuato e sequestrato l’auto utilizzata dagli aggressori, intestata a un cittadino italiano e già gravata da fermo amministrativo.

