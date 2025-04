Pestato 17enne da gang, identificati sei presunti aggressori

agenzia

Hanno tra i 15 e i 17 anni, indagini in corso su altri ragazzini

GALATINA, 18 APR – Si sta stringendo il cerchio intorno agli autori del brutale pestaggio del 17enne tunisino avvenuto l’altra sera alla stazione ferroviaria di Galatina, in Salento. Sei dei componenti della baby gang sarebbero stati già identificati, su altri sono in corso accertamenti. Hanno tutti un’età compresa tra i 15 e i 17 anni. L’ipotesi di reato è lesioni personali aggravate dalla minore età e dall’aver agito con crudeltà. L’indagine è coordinata dal procuratore del Tribunale per i Minorenni di Lecce, Simona Filoni, che nelle prossime ore potrebbe avere ulteriori sviluppi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA