Petrillo confermata alla presidenza di Area Science Park

Ministra Bernini l'ha indicata per secondo mandato di 4 anni

TRIESTE, 31 MAR – Caterina Petrillo è stata confermata per un secondo mandato, di quattro anni, alla presidente di Area Science Park, il parco scientifico e tecnologico più grande d’Italia. Lo ha deciso la ministra per la Ricerca e l’Università Anna Maria Bernini. Petrillo è professore ordinario di Fisica Sperimentale all’Università degli Studi di Perugia dove ha diretto per 5 anni (2009-2014) il Dipartimento di Fisica e per 3 anni (2014-2017) il Dipartimento di Fisica e Geologia. Si è occupata in passato di ricerche in materia condensata condotte con tecniche di scattering di neutroni e raggi X nelle grandi infrastrutture di ricerca europee. A febbraio 2022 è stata nominata dal Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, componente del cda dell’Enea, di cui è Vice Presidente. È stata membro di comitati di indirizzo e strategia della ricerca e di valutazione scientifica internazionali (Esrf-Sac, Esfri-Pse, Esfri-Nlg, H2020-RI Advisory Group, Helmholtz Association, Research Foundation Flanders Fwo, Eosc-Wg Training & Skills), e degli organi direttivi di centri di ricerca internazionali (Institut Laue-Langevin, European Spallation Source ESS, Extreme Light Infrastructure Eli-Dc), come esperto scientifico e rappresentante italiano designato dal Miur.

